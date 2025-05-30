Çorum’un tek kadın futbol kulübü Buharaspor, 3.Lig maçlarını tamamladıktan sonra bu kez U17 Ligi’nin hazırlıklarına başladı.

Kulüp Başkanı Fatih Atlı, U17 Ligi’ndeki rakiplerinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtirken, Çorum’da kadın futbolunun öncüsü olmaya ve kadın futboluna yeni sporcular kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. U17 Ligi’nde de Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Başkan Atlı, başta iş dünyası olmak üzere Çorumluların desteğini beklediklerini ifade etti.