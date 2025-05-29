Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında; AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Partili ilçe belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı’dan oluşan bir heyet, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’da ve ilçelerinde tamamlanan, devam eden ve yeni başlanacak spor projelerinin son durumu ile ilgili Bakan Bak’a bilgi verilirken, yeni taleplerde bulunulduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’a 2 adet nizami ölçülerde futbol sahasının yanı sıra bazı mahallelere gençlik merkezi ve spor tesisleri yapımı için destek istediği, ilçe belediye başkanlarının da yine aynı şekilde ilçelerine spor ve gençlik yatırımları ile ilgili taleplerini ilettikleri, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın da amatör spor evi ile ilgili talebi yinelediği bilgisine ulaşıldı.

Ziyaretle ilgili olarak Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çorum’un sportif geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanılırken, Çorum’a sağlanan destekler ve gösterdiği misafirperverlik için Bakan Bak’a teşekkür edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yaptığı açıklamada, “Çok değerli Bakanımıza tamamlanan, devam eden ve başlayacağımız projelerimize verdikleri samimi destekleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek, şehrimizde sporun gelişimi ve gençliğe yönelik projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çorum heyetinin önümüzdeki günlerde tekrar Ankara’ya giderek talep edilen yeni yatırımlarla ilgili olarak ilgili kurumlarla protokol imzalayacağı da edinilen bilgiler arasında.