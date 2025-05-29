Çorumlu boksör Elanur Akça, yaklaşık 1 aylık zaman zarfında katıldığı ikinci Türkiye şampiyonasında da madalya kazandı.

Geçtiğimiz ay Samsun’da düzenlenen Kulüpler ve Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasında, yıldız kızlar 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Elanur Akça, bu kez okul sporlarında derece yaptı. Ordu’da, Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları B Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcu öğrencisi Elanur Akça, yine 75 kiloda ringe çıktı. Akça, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Elanur Akça’nın elde ettiği bu büyük başarı nedeniyle Okul Sporları Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takıma davet edilmesi bekleniyor.