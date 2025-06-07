TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı) Çorum İl Başkanı İsmail Deli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların yalnızca dini değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

İsmail Deli, mesajında Kurban Bayramı’nın tarih boyunca insanlık için büyük anlamlar taşıdığını belirterek, “Kurban; Hz. İbrahim’ce yakarış, Hz. İsmail’ce teslimiyet ve İslam’da kardeşliğin adıdır. Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın somut, canlı bir örneğidir” dedi.

“Yüce Allah, Saffat Suresi 109. ayette ‘Selam olsun İbrahim'e…’ diyerek bu ibadetin önemine dikkat çekmiştir” diyen Deli, kurban ibadetinin yalnızca varlıklılar için değil, ihtiyaç sahipleri için de bir paylaşım vesilesi olduğunu vurguladı.

Bayramların, tanışmanın, kaynaşmanın ve sadakatin simgesi olduğunu belirten Deli, şöyle devam etti:

“Bayramlar; vefanın sırrını, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin muhabbetini yaşadığımız eşsiz zamanlardır. Bu günler, milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın; barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleridir.”

Editör: Haber Merkezi