Arca Çorum FK’nın Eyüpspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mame Thiam, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydiği Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Süper Lig’e çıkacaklarına olan inancı vurguladı.

Maçın genelinde üstün oynayan taraf olduklarını ifade eden Thiam, “İyi oynayan, daha dominant oynayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Oyuna girdikten sonra şanssızdım, çok gol şansı bulamadım. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim, geldiğimden beri iyi çalışıyorum ve şöyle bir hissiyatım var: Bu takım bu sezon şampiyon olacak. Ben canı gönülden buna inanıyorum” dedi.