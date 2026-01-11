Arca Çorum FK’nın devam eden ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Göztepe’den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Ildız, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydiği Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.

Çorum FK’daki ilk maçı olmasına rağmen sahanın en iyi performans sergileyen oyuncularından biri olarak ön plana çıkan Ahmet Ildız, maçın genelinde iyi oynayan taraf olduklarını kaydederken, “Oyun hakkında, maç hakkında söylenecek fazla bir şey yok aslında. Biz daha iyi oynadık. Pozisyonlarımız vardı fakat futbol öyle bir oyun ki, kalemizde 1 pozisyonları vardı, gol yedik. Sonuç da bu şekilde bitti maalesef. 3 puanı onlar aldı.

Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde çok maçımız var. İnşallah onlara iyi bir şekilde hazırlanıp ligi şampiyon olarak bitireceğimizi düşünüyorum” dedi.