Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 20.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Rize Endüstri Meslek Lisesi takımını konuk etti.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya favori çıkan Osmancık’ın sultanları ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi bu setide 25-15 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibin sürpriz yapmasına izin vermeyen Osmancık Belediyespor seti 25-16 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 42’e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken, konuk Rize temsilcisi ise 9 puanda kaldı.



Muhabir: RIFAT KARA