Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı.

Diyarbakır Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik’in yönettiği maçta, ilk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki takım da skoru lehine çevirmeye çalışırken, Arca Çorum FK’nın 34.dakikada Yusuf Erdoğan’la bir topu direkten döndü.

İlk yarının golsüz eşitlikle biteceği tahmin edilirken, 45+1’de Diagne ile golü bulan Amed soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya Arca Çorum FK ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, ev sahibi Amed, Tarkan’ın yerine Adama Traore değişikliği ile başladı.

İlk yarıya göre rakip kaleye daha etkili ataklar geliştiren Arca Çorum FK’nın 53.dakikada Samudio ile bir topu direkten dönerken, Amed’in 59.dakikada Diagne ile kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

İki takım teknik direktörünün ilerleyen dakikalarda ellerindeki etkili silahları sahaya sürdüğü maçın son dakikalarında Arca Çorum FK tüm hatları ile beraberlik golünü ararken, Amed ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. İki takımın da çabaları gol getirmeyince ilk yarıda Diagne’nin golüyle 1-0 kazanan lider Amed puanını 42’ye yükseltirken, Arca Çorum FK 32 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı.