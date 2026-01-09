Arca Çorum FK’nın genç stoperi Kadir Seven’e Belçika’dan talipli olduğu öğrenildi.

Belçika Pro Lig ekibi Zulte Waregem’in Kadir Seven’i kadrosuna katmak istediği ve Arca Çorum FK’ya transfer teklifini ilettiği belirtildi. 45 günlük bahis cezası tamamlanan Kadir Seven’in Arca Çorum FK’da mı kalacağı yoksa Zulte Waregem’e mi transfer olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Geçen sezon başında Giresunspor’dan transfer edilen Kadir Seven bu sezon ligde hiç forma şansı bulamadı. 23 yaşındaki savunmacı, Kütahyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında ise 90 dakika forma giydi. Kadir Seven, 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesinin olduğu Arca Çorum FK’da bugüne kadar 25 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.