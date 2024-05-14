Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlayan Ahlatcı Çorum FK Süper Lig umutlarını Play-Off’a taşırken, 16 Mayıs Perşembe günü, Kocaelispor’la Çorum’da oynanacak play-off 1.tur maçı öncesinde şehirde hiçbir hareketlilik olmaması üzerine iş yine başkan Oğuzhan Yalçın’a kaldı. Yalçın, şehri takımın etrafında kenetleyebilmek ve Çorumluların maça ilgisini artırabilmek için “Biz Çorum’uz, Çorum Biz” sloganıyla özel afiş hazırlattı.

Çorum’un efsane Belediye Başkanı, merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ve yine Çorumspor’a verdiği desteklerle de bilinen merhum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy ile futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı, “Bu şehrin çocukları Çorumsporlu Doğar” yazılı afişler şehrin dört bir yanındaki bilbord ve raket panolardaki yerini almaya başladı.