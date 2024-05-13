Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Muay Thai Türkiye Şampiyonası 7-11 Mayıs tarihleri arasında Gümüşhane’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu öğrenciler damga vurdu. Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed Özten A Gençler 57 kiloda şampiyon olarak Çorum’a altın madalya ile dönen tek isim oldu. Spor Lisesi’nden Battal Can Bilan B Gençler 60 kiloda, Buharaevler Kız Meslek Lisesi’nden Fatma Ülkü Yar B Gençler 63 kiloda, Baş Öğretmen Anadolu Lisesi’nden Mert Yıldırım A Gençler 81 kiloda, Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Berkay Can A Gençler 71 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Çorumlu öğrenci oldular.

Buharaevler Kız Meslek Lisesi’nden Ceren Bolat B Gençler 38 kiloda, Spor Lisesi’nden Elisa Karatepe A Gençler 45 kiloda, Özel Sınav Anadolu Lisesi’nden Yağmur Odabaş B Gençler 54 kiloda, yine Spor Lisesi’nden Nefes Dicle Ceyhan B Gençler 57 kiloda, 75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Göktuğ Emre Tarhan B Gençler 71 kiloda, Sınav Anadolu Lisesi’nden Bulut Odabaş A Gençler 75 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.