Yine kulüpten yapılan açıklamaya göre, forma alarak kulübe destek olan kişi ve kurum isimleri şöyle: Yılmaz Kaya, Satılmış Yiğitoğlu, Et-Mar Kasap, Taşpınar AVM, Topuzlar Ev Tekstil, Golonya A.Ş., Halis Öksüz, Ayka Enerji, Ahmet Aksu, Yasin Çıplak, M.Akif Boyraz, Armina Özel Güvenlik, Volkan Aksoy, Kasım Aksoy, Muhammet Fettahoğlu, Nafican Yardımcı, Savaş Özdemir, Renk Reklam, Hakan Geldi, Tuğrul Atak, Gökhan Özarslan, Müre Tekstil, Feyzan Otel, Anitta Otel, Mehmet İhsan Çıplak, Carmen Buhara, Akgönül Gıda, Ömer Balaban, Yalçın Demirci, Bilgi Koleji, Alper Tığlı, Burak Tığlı, Muhsin Dere, Halil İbrahim Aşgın, Vahit Kayrıcı, Mehmet Tahtasız, Sinan Özdilli, Hasan Barandak, Lavalia Gıda, Makine ve Enerji, Enn Gros, Öz-Ak Gıda, Mürsel Can, Uyanıkerler Gıda, Barmaksan, Ömer Özkul, Terlemez Day. Tük, Çağdaş Gübre, Şimşek Çorap, Altat Tarım, Eren Gıda, Çorum SMMM Odası, Ceyhanpark AVM, Taha Müftüoğlu, Çorum Eczacılar Odası, Salih Öztürk, Erhan Akar, Hasan Serdar Yılmaz, Mustafa Ercan, Serdar Koçak, Hasan Yüksel, Akın Parmaksız, Feyyaz Gökel, Kadir Delibaş, Kerem Şiranlıoğlu, Tahsin Şahin, İsmail Kabakçı, Selçuk Esenyel, Ömer Kabakçı, İpek Kabakçı, İnci Kabakçı, Çorum İl Genel Meclisi, Saray İnşaat Makine, YAF Dizel, Kahve Orman, Serhat Akgümüş, Hasan Kaya Yapı İnşaat ve Aspiliç Hakan Tavukçuluk.

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