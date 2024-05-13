Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde düzenlenen FZ FORZA Bulgaria U17 International Badminton Turnuvası'nda milli formayla ülkemizi temsil eden Çorumlu badmintoncu Mehmet Can Töremiş çifte şampiyonluk kazandı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu olan Mehmet Can Töremiş, yine aynı kulüp antrenörü hemşehrimiz Eren Murat Güngör'ün de milli takım antrenörü olarak görev yaptığı turnuvada, tek erkeklerde şampiyon olduktan sonra çift erkeklerde de partneri Gökay Göl ile birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyerek turnuvayı çifte şampiyonlukla tamamladı.

Editör: Haber Merkezi