Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birlikteliklerini Çorum’un 56 yıllık hasretini sonlandırarak taçlandırdıklarını ifade ederken, “İyi ki seni tanımışım. Bu şehir seni asla unutmayacak” dedi.

Yalçın’ın açıklaması şöyle: “Beraber yola çıktığımızda, muhtemelen bize bizden başka inanan insan sasıyı bir elin parmağı kadar yoktu. Bizimkisi, milyonun üzerinde Çorumlunun vebalini, umutlarını ve beklentilerini sırtlayıp sadece yol arkadaşlığı değil, kader birliği etmekti aslında. Allah’a şükürler olsun ki, bu birlikteliği koca bir şehrin 56 yıllık hasretini sona erdirerek taçlandırdık.

Sen ve arkadaşların sahada yüreğini ortaya koydun. Bin ise o Çorum için atan yürekleri milyonların sevgisine ve umutlarına tahvil ettim.

Çorum sadece kulübü için büyük bir fedakârlık yapan birini değil, sahada yüreğini ortaya koyan, saha dışında kişiliği ve karakteri ile örnek bir adamı tanıma fırsatı buldu. Bugün Çorum tarihine adını altın harflerle yazdırmış biri olarak aramızdan ayrılıyorsun.

İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninle yol ve kader arkadaşlığı yapmışım. Bu şehir seni asla unutmayacak.”