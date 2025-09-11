Gençlerin spora teşvikinde önemli rol oynayan halı sahalar Çorumluların takdirini topluyor. Geçen yıl yapılıma başlanan ve bu yıl yapımı tamamlanan semt sahalarından biri de Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği mevkiinde. Ancak mahalle sakinleri gençler akşamları semt sahasından yararlanamamaktan dert yanıyor.

Sahanın aydınlatma sorununun çözümü için YEDAŞ’a talepte bulunduklarını belirten vatandaşlar, sorunun hala çözülemediğini anlattı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Bayat Gediği sakinlerinin talebi şöyle: "Mahallemizde uzun yıllardır büyük uğraşlar, müteahhit ve belediye iş birliğiyle yürütülen halı saha projesi nihayet tamamlandı. Ancak diğer mahallelerdeki halı sahalarda aydınlatmalar çalışırken, bizim sahamızda aydınlatma sistemi devreye alınmamış durumda.

YEDAŞ BELEDİYE'YE BELEDİYE YEDAŞ'A YÖNLENDİRİYOR

Defalarca YEDAŞ’a ihbar açtık, YEDAŞ bizi belediyeye yönlendiriyor; belediyeye başvuruyoruz, bu kez tekrar YEDAŞ’a yönlendiriliyoruz. Vatandaş olarak sorun ortada kalıyor, kimse sorumluluk üstlenmiyor.

O kadar masraf edilerek yapılan bu tesis, geceleri kullanılamaz hale gelmiş durumda. Mahalle gençleri için spor alanı sağlamak amacıyla yapılan bu yatırım, aydınlatma problemi çözülmedikçe amacına ulaşmıyor.

Biz Bayat Gediği sakinleri olarak yetkililerden ricamız, bu sorunun biran önce ciddiye alınması ve halı saha aydınlatmalarının diğer mahallelerde olduğu gibi faaliyete geçirilmesidir."