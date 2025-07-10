Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, şehit düşen 12 askerin ardından yazılı bir açıklama yaparak hem başsağlığı diledi hem de yaşanan olayla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Damar, “12 pırlanta gibi evladımızı kaybetmenin acısını milletçe yaşıyoruz. Bu acının sorumluları hesap vermelidir” dedi.

Damar açıklamasında, şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını aramak için bir mağaraya giren askerlerin metan gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, olayın ihmal zinciriyle büyüdüğünü savundu.

“Milletin yüreği yanıyor” diyen Damar, “Ey bizi yönetenler, siz bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Şehitlerin hesabını analarına, babalarına, bu millete nasıl vereceksiniz?” dedi.

Açıklamasında siyasi sorumluluğa da dikkat çeken Damar, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirerek, “Vekil olup milletin hakkını koruyamayanlar, sadece kendi koltuğu ve menfaati için çalışanlar bu tabloyu görmeli” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Damar, şunları söyledi:

“Vatanını bölmek isteyenlere karşı idam mı gerekiyorsa, idam gelsin. Askerimize kurşun sıkanların karşısında dimdik durmalıyız.”

Ahmet Damar, açıklamasının sonunda şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, “Başımız sağ olsun Türkiyem. Cennet vatanımızı korumak uğruna hayatlarını feda eden evlatlarımızı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi