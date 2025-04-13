Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan kongrenin Divan Başkanlığını BTP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Mustafa Pak üstlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda BTP merhum lideri Prof. Dr. Haydar Baş, vefatının 5.yılına özel hazırlanan özel video anıldı.

Yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Mehmet Ali Tanık güven tazelerken, Yönetim Kurumu ise Mustafa Ertürk Acar, Hüseyin Akmaz, Salih Akın, Serdar Erdoğan, Şaban Demir, Emrah Akdeniz ve Tayfun Kavukçu’dan oluştu.

Büyük Kongre Delegeleri ise Mehmet Ali Tanık, Abdullah Şahin, Sinan Avşar, Yasin Yıldırım ve Hasan Hüseyin Afşar’da oluştu.

Editör: Haber Merkezi