Çorum Ticaret İl Müdür Vekili Durmuş Buyruk'un amcasının oğlu olan Muhittin Buyruk'un cenazesi ikindi namazının ardından Bayat'a bağlı Aşağı Emir Halil Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buyruk’un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcımız Muhittin Buyruk’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” dedi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ