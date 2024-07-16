Çorum’un Alaca ilçesinde boş arsada çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Gelin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın boş arsaya yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Editör: İHA AJANS