Çorum'un Alaca ilçesinde, fabrika atıklarının dökülmesi sebebiyle çevre kirliliğine yol açan dere hattında Alaca Belediyesi tarafından bin 200 metrelik kanal çalışması başlatıldı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçede uzun yıllardır vatandaşların çözüm beklediği çevresel bir sorunun daha ortadan kaldırılması için önemli bir adım attıklarını açıkladı. Belediye ekipleri, Çal köyü yolu üzerinde, fabrika atıklarının döküldüğü dere hattında bin 200 metrelik dev kanal çalışmasını başlattı.

“YILLARIN KANAYAN YARASINA NEŞTER VURUYORUZ”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Yılların kanayan yarasına neşter vuruyoruz. Çal Köyü yolunda, ekin pazarından başlayarak fabrika atıklarının döküldüğü dere hattında bin 200 metrelik kanal çalışmasını başlattık. Hamdolsun, ilçemizin uzun yıllardır beklediği bu çözümü hayata geçirmek bizlere nasip oldu” dedi.

“TOKİ KONUTLARI ÖNCESİ KALICI ÇÖZÜM”

bölgede yürütülen altyapı çalışmasının özellikle Maraşlı bölgesine yapılacak TOKİ konutları için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Arslan, "Bu hattaki sorunun çözülmesiyle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz hem de yeni yerleşim alanlarının güvenli ve temiz bir altyapıya kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

“DAHA YAŞANABİLİR BİR ALACA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alaca Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir altyapı yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, çevremizi korumak ve daha yaşanabilir bir Alaca oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her mahallemize, her bölgeye dokunan hizmetlerle Alaca’yı modern bir şehir haline getirme hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Muhabir: İHA AJANS