Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan ve ocak yönetimini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyaret, samimi bir atmosferde geçti. Başkan Arslan anlamlı hediyeleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Arslan, Ülkü Ocakları’nın Alaca’daki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Arslan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Alaca Ülkü Ocakları Başkanımız Ramazan Demiralan ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetişmeleri bizleri gururlandırıyor.”

Arslan, ülkücü gençlerin Alaca’da sosyal, kültürel ve toplumsal faaliyetlerde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle, genç Bozkurtlarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkanı Şerif Arslan’a anlamlı bir hediye takdim etti. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Ziyarette Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi