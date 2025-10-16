Alaca İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Kültür Salonu’nda düzenlenen konferansa Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Bekdemir konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcısı Uğur Tunçel, Alaca İlçe Müftüsü İsmail Karadavut ile birlikte davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’i anmak, anlamak ve onun çağları aşan mesajlarını insanlığa aktarmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl ‘Doğumunun 1500. yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v)’ temasıyla kutlanıyor. Alaca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Selamlama konuşmalarıyla devam eden programda Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Bekdemir “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” konulu sunum yaptı.

Program, yapılan plaket takdimi ve toplu duayla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi