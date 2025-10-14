Çorum’un Alaca İlçesi’nde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2025 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer yönetimindeki toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin Eyyubi Batır, Bülent Özdemir, Tuncay Okur, KHGB Müdürü Burhan Öztürk, İlçe Yazı İşleri Müdürü İsa Deniz, İlçe Özel İdare Müdürü Murat Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ö. Osman Doğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Çiftçi ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapılan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda 3 yıllık tahmini bütçe, 2026 yılı çalışma programı, köy üyelik aidatlarının yatırılması, köy muhtarlarının istek ve talepleri görüşüldü.

Muhabir: Haber Merkezi