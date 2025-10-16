Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde “Kitap Ailenin Kalbidir” ana temasıyla sürdürülen 12. Kitap ve Kültür Günleri uyarınca Şahin Örgel 18 Ekim 2025 Cumartesi günü imza günü ve söyleşi programına katılacak.

Ulusal yayınevleri ve Çorum halkının yoğun katılımıyla devam eden Kitap ve Kültür Günleri 19 Ekim 2025 Pazar günü sona erecek.

ŞAHİN ÖRGEL KİMDİR?

Evli ve üç çocuk babası olan Şahin Örgel, doksanlı yıllardan sonra sahne için; “Yarın (1991), Gökyüzü Yıldızlar ve Umutlarımız (1991), Ya İstiklal Ya Hamburger (1993), Güz Bahçesinde Yaz düşleri (1994), Gümüş Kaşıklar (1997), Bir Yılan Hikayesi (1997), Carlos (1998), Köyistan (1999), Yeniden Başlamak (2001), İllegal Delinin Günlüğü (2004), Düş Oyunları 2005, Yosunlar (2007), Aşk Bir ‘ŞEY’ Değildir (2007), Uçurum (2009), Akıl oyunları (2009), Her Şey Yolunda (2009), Barış Çiçeği Ç.O (2010), Bu Gün Günlerden Ne? (2010), Gece Sözleri (2010), Gece Oyunu (2010), Pembe Perdeler (2010), Bizim Âlem Başka Âlem (2011), Yağmurlar Yüzünden (2011), Aşk Kaşıntısı (2011), Sonraki Gün (2014), Fareli Köyün Kavalcısı (2013), 14. Kat (2013), Sevimli Yarışmacılar Ç.O (2015), Güz Bahçesi (2016), Aşk Terazisi (2017), Ağaç Adam ve Tavşan Ponki (2017), İğdenin Şarkısı (2018), Ormanın Dostları (2018), Yeni Bir Hayat Tıpkı Eskisi Gibi (2020), İnsan İnsanla İnsan Derneği (2020), Kadın Sesi (2020), Aşk Efsanedir (2020) Romeo Juliet'i Hala Seviyor (2021) Sevimli Sıfır Todi Firarda” isimli oyunlarını yazdı.

Sahibi olduğu Dost Radyo ile birlikte kurduğu ve sanat yönetmenliğini üstlendiği, Dost Oyuncuları Gösteri Eğitim Merkezi (DOGEM) bünyesinde bu oyunların çoğu tiyatro izleyenleri ile buluşturan Örgel aynı zamanda radyo oyunu türünde 20 oyunu daha bulunuyor. Oyunlarının çoğu TRT Radyo 1 yayınlanan Örgel, ayrıca 2002 yılında 12 öykünün bulunduğu “KÜÇÜK ELİN ÇİZGİLERİ” adlı ilk öykü kitabı yayınlandı. Bunu, içinde çoğu ödüler kazanmış 18 öykünün bulunduğu Kanguru Yayınları’ndan çıkan “GİDEMEYEN” izledi. 2013 Yılında içinde üç oyun bulunan Toplu oyunlar 1 yayımlandı. Bu ilk tiyatro oyunları kitabını 2014 de yine içinde üç oyun bulunan Toplu Oyunlar 2 takip etti. Kitap dışı yazdığı farklı öyküleriyle ciddi ödüller kazanan Şahin Örgel’in Devlet Tiyatroları Repertuvarında yer alan 17 oyunu bulunuyor. Bu oyunlardan “Yosunlar”, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 2012 -14 yılları arasında, “Aşk Bir Şey Değildir” adlı oyunu Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından 2013-17 yılları arasında 5 sezon boyunca, “Barış Çiçeği” adlı çocuk oyunu yine, 2013-17 yılları arasında sahnelendi. Yine, 2020-2021 Trabzon Devlet Tiyatrosu sezonu “Aşk Bir Şey Değildir” oyunu prömiyeri ile açtı. Bunun dışında pek çok özel tiyatro ülkenin pek çok yerinde ve Kıbrıs’ta Örgel'in oyunlarını defalarca sahneledi ve sahnelemeye devam ediyor.

Örgel ayrıca bugüne kadar 2002 Nazım Hikmet 1.’lik ödülü (Bir Yılan Hikâyesi), PSAD öykü ödülü (Bir Küçük El Radyosu), PSAD şiir ödülü (Sarı Bir Sancı), Mahmut Tunaboylu öykü ödülü, Mersin Yenice Belediyesi 4. Ulusal şiir ödülü 1.liği, Hacıbektaş öykü ödüllü 1. ligi, Datça – Nihat Akkaraca öykü ödülü, 2014 direklerarası seyircileri ödülü (Akıl Oyunları), 2015 Tiyatro Gazetesi Haşmet Zeybek yılın oyun yazarı (Yosunlar) ve 2022 direklerarası seyircileri en iyi oyun yazarı ödülü (Hatırla Sevgilim) kazandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ