Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Demir (52) idaresindeki 06 MPP 80 plakalı otomobil ile Merzifon istikametinden Osmancık yönüne giden N.A. yönetimindeki 19 AFN 457 kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Demir, otopsisi yapılması üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ile kamyonet otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS