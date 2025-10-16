Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Çorum İl Başkanı Kenan Taşkın, toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili yüzde 2 barajı düzenlemesinin haksız olduğunu belirterek, “Bu aykırı düzenlemeyi Danıştay’a taşımıştık. Davamızı kazandık. AES, eğitimdeki kazanımlarıyla sayının değil, haklı olanın değerli olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Taşkın, üç yıl önce getirilen düzenlemeyle birlikte barajın altında kalan sendika üyelerine “toplu sözleşme desteği”, barajı aşan sendika üyelerine ise “toplu sözleşme ikramiyesi” adı altında farklı tutarlarda ödeme yapıldığını hatırlattı.

“ÜYELER EKSİK ALDIKLARI ÜCRETLERİ GERİ ALABİLECEK”

Kenan Taşkın, Danıştay’ın kararının ardından 14 ay boyunca eksik ödeme alan tüm sendika üyelerinin, başvurmaları halinde eksik aldıkları ücretleri geri alabileceklerini ifade etti.

“Anayasamıza, ILO normlarına ve kanunlarımıza aykırı olan bu düzenlemenin yargıdan geri döneceğini biliyorduk” diyen Taşkın, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kendi sendikal başarısızlıklarını barajlar arkasına gizlemeye çalışanların hevesleri kursaklarında kalacak. Barajın gelmesi için siyaset koridorlarında ter dökenler, çalışanların hakları için aynı gayreti göstermediler. Ancak hakkın galip geleceğini biliyorduk. Bize inanan, güvenen tüm üyelerimize hayırlı olsun.”

“AES BAĞIMSIZ SENDİKAL MÜCADELENİN ADRESİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Taşkın, Anadolu Eğitim Sendikası’nın her zaman eğitimcilerin yanında olacağını vurgulayarak, “Gücünü üyelerinden ve hukuktan alan AES, eğitimcilerin karşılaştığı her sorunda onların yanında olacak. Türkiye’de bağımsız sendikal mücadelenin adresi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

