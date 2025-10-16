Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen '110'uncu Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada kamu yöneticilerine sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

İşte Erdoğan'ının açıklamalarındaki o bölüm:

‘PR PEŞİNDEKİ İDARECİLERE TOLERANS YOK'

"Sosyal medyayı; kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak, talep ve beklentilere en uygun çözümleri bulmak yerine, şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun, kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması, devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Atalarımızın 'umur görmüş' ifadesinde anlamını bulan o vakarı, olgunluğu ve ağırbaşlılığı, biz idarecilerimizde, bilhassa da mülki idare amirlerimizde bizzat görmek istiyoruz. Aynı durum eğitimden sağlığa, yargıdan güvenliğe kadar millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda geçerlidir. Hizmetlerin, icraatların, verilen emeğin tanıtımı yapılacaksa bile insanların mahremiyetine saygı gösterilmeli, 'kaş yapayım derken göz çıkarma' gibi bir durumun yaşanmasına mahal verilmemelidir. Bu minvalde tüm kamu personelimizden, münhasıran siz genç mülki idare amirlerimizden gerekli özeni göstermenizi bekliyorum."