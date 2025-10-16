Hazırgiyim sektörünün iki ünlü işvereni; Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı ve LC Waikiki’nin sahibi Vahap Küçük’ün de açıkça duyurdukları gibi, üretim Mısır, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelere kayıyor. Türkiye’de ise, artan maliyet, düşük kur, yüksek faiz nedeniyle tekstil sektörü çöküyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Osmancık'ta fabrikaları bulunan, Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort gibi ünlü markalara fason üretim yapan 3F Tekstil de, bu büyük krize dayanamadı.

Geçen yıl konkordato ilan etmiş olan firma, mali durumunu düzeltemeyince mahkemeden iflas kararı çıktı. Mahkeme, şirketin mali yapısında iyileşme sağlanamadığı gerekçesiyle, konkordato komiserlerinin görevine son verdi ve tasfiye sürecini başlattı.