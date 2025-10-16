İnönü Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde yaya kaldırımına çıkan kamyon sürücüsü kaldırım taşlarını kırdı. Göçüğe giren kamyonu yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Bu olay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Osmancık Caddesi'nde yük indiren esnafa verdiği o tepkileri akıllara getirdi.

Başkan Aşgın, "Kaldırım taşlarının her biri bu kamyondan daha değerli!" diyerek kaldırıma çıkıp yük indiren esnafları sert sözlerle eleştirmişti. "Sahipsiz mi bu şehir?" çıkışıyla gündem olan Başkan Aşgın'ın uyarılarına rağmen bazı sürücülerin ısrarla kaldırıma çıktığı görülüyor.