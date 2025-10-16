Edinilen bilgiye göre; Dikenli Köyü’nde Osman Şenol’a ait ev, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının desteği ile bitişikteki Yüksel Aslan’a ait mobilya atölyesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beraberinde; CHP Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, önceki dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül ve bazı partililerle birlikte yangınzede aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah beterinden esirgesin. Yaraların sarılması noktasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Dinçer Solmaz, olay hakkında bilgi alıp inceleme yaparken, tüm köy halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: SELDA FINDIK