Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Maarifin Okuma Halkası – 19.19 Aile Okuma Saati” projesi, aile bireylerini her akşam aynı saatte kitapların büyülü dünyasında buluşturuyor.

Proje kapsamında Çorum’daki öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte her akşam saat 19.19’da aynı masa etrafında kitaplarını açıyor. Bu etkinlik, ekranlardan uzaklaşıp kelimelerin sıcaklığında buluşmayı, ailece kaliteli zaman geçirmeyi ve okuma alışkanlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yetkililer, projenin dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor. Her evin bir “okuma halkasına” dönüştüğü etkinlikte, okuyan bireyden okuyan aileye, oradan da güçlü bir topluma uzanan bir kültür hareketi başlatılıyor.

Proje süresince öğrenciler, 19.19 Aile Okuma Saati sırasında aileleriyle geçirdikleri anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşabilecek. En çok etkileşim alan üç öğrenci, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek özel ödüllerin sahibi olacak.

Ekran süresinin hızla arttığı günümüzde “Maarifin Okuma Halkası”, aileleri aynı duyguda, aynı sayfada buluşturan bir değer ve farkındalık hareketi olarak öne çıkıyor.