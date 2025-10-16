Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, merkez ilçe kongresine tüm partilileri, diğer siyasi partilerin yöneticilerini ve vatandaşları davet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir demokrasi şöleni yaşatacaklarını vurguladı.

İYİ’ler hareketinin Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yerelde ve genelde iktidara yürüdüğünü dile getiren Erkan Yıldız, ülkenin karanlık gidişatını İYİ Parti’nin güneşi ile aydınlatacaklarını söyledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR