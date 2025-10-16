İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri projesi kapsamında yeni dönem eğitimleri başlıyor. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan akademilere başvurular, corumarge.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Bu dönem öğretmenlere yönelik “Edebiyat Akademisi, Müzik Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi, Biyografi Akademisi, Felsefe Akademisi” adı altında beş farklı akademi düzenlenecek.

Akademi programlarının içerikleri, eğitimci kadrosu ve etkinlik takvimleri yine aynı bağlantı üzerinden erişime açık olacak.

Yetkililer, öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayacak bu akademilere yoğun katılım beklediklerini belirterek başvuru sürecinin sınırlı bir süreyle devam edeceğini hatırlattı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ