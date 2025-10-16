Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi'nce 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen görme engelliler, beyaz bastonlarıyla, Gazi Caddesi'ndeki kaldırımlarda görme engelliler için oluşturulan kılavuzu takip ederek, Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

"Asıl engel, sözlerde ve kalplerdedir", "Asıl engelliler, onları görmeyenlerdir", "Kılavuz çizgimi terk et, beyaz bastonu fark et" yazılı dövizler taşıyan görme engelliler, yürüyüşe dikkat çekmek amacıyla düdük çaldı.

Yeşilay ve Hitit Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü'nün de destek verdiği yürüyüşte, görme engellilerin ulaşım konusundaki talep ve önerileri dile getirildi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hilal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelli bireyler için yalnızca bir araç değil, özgürlüğün, cesaretin ve bağımsızlığın simgesi olduğunu söyledi.

Beyaz bastonun, görme engelli bireylerin yaşamla kurduğu en güçlü bağlardan biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Beyaz baston birinin elinde yalnızlığı değil, 'Ben kendi yolumu bulurum' diyen bir gücü taşır. Her dokunuşuyla engelleri hisseder, yönünü bulur, yaşamın ritmine katılır. Bugün Çorum'un sokaklarında yankılanan her baston sesi 'Kılavuz çizgimi terk et, beyaz bastonumu fark et' diyen bir çağrıdır. Çünkü görme engelli bir birey için en büyük karanlık gözlerde değil, toplumun duyarsızlığındadır. Biz istiyoruz ki her kaldırımda baston sesine yer açılsın, her adımda anlayış ve empatiyle davranılsın. Bir beyaz baston gördüğünüzde bilin ki o baston bir hayatı taşıyor, bir özgürlüğü temsil ediyor."

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ile görme engellilerin yakınları ile gönüllüler katıldı.