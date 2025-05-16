Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off’ta 1.tur maçları oynandı ve yarı finali yükselen takımlar belli oldu.

BANDIRMA ERZURUM’U 2-0’LA GEÇTİ

Play-Off 1.turunun ilk maçında Bandırmaspor’la Erzurumspor karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yönettiği maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Mexer’le golü bulan Bandırmaspor, 62’de Diony ile farkı ikiye çıkarttı ve sahadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İSTANBUL AVANTAJI KORUYAMADI

1.turun diğer maçında ise İstanbulspor, Boluspor’u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan’ın düdük çaldığı maçta ilk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi İstanbulspor, 49.dakikada Özcan Şahan’ın golüyle öne geçti. Normal sezonda da son haftalardaki güzel futboluyla dikkat çeken Boluspor, 57’de Babacar’la beraberliği sağlarken, 74’te Hasani ile ikinci golü bulup 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca 2-1 kazanan Boluspor yarı finalde Bandırmaspor’un rakibi oldu.

Yarı final maçları 19-23 Mayıs tarihlerinde oynanacak.