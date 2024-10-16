Ahaltcı Çorum FK, 20 Ekim Pazar günü, Boluspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 9.hafta maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip haftanın ilk antrenmanını dün saat 16.00’da yaptı. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, salonda 15 dakika süren aktivasyonun ardından sahada ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 oyunun ardından 20 dakika süren defansif taktik çalışmayla devam etti. Teknik patron Serkan Özbalta antrenmanın son bölümünde yarı sahada 10’a 10 taktiksel oyun oynattı. Antrenman 15 dakika süren 10’a 10 oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar bugün yapacakları antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.