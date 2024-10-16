Milli aranın ardından 20 Ekim Pazar günü, 9.hafta maçında Boluspor’a konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı bulunan futbolculardan Amar Catic’in durumu netlik kazandı.
Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, kasığında yırtık tespit edilen Catic’in tedavisinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtirken, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Fettahoğlu, pubisinde ödem bulunan kaleci Ahmet Said Kıvanç’ın aynı zamanda gribal enfeksiyona yakalandığını, iyileştikten sonra yapılacak kontrollerden sonra durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.
Editör: HABER MERKEZİ