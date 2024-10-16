Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta Çorum’u temsil eden Sungurlu Belediyespor, 3.hafta maçında bugün 1921 Orduspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Sezona Ankara’da aldığı 3-2’lik Yedidağspor galibiyetiyle başlayan Sungurlu Belediyespor, ikinci maçında konuk ettiği Ankara temsilcisi Anadolu Şahinspor’u da 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

1921 Orduspor ise, TUSAŞ Spor’un ligden çekilmesi nedeniyle ilk haftayı maç yapmadan geçirirken, ikinci maçında konuk olduğu Trabzon temsilcisi Dereköy Kartalspor’u 3-0 yendi.

6 puanla 3.sırada yer alan Sungurlu Belediyespor’la 3 puanla 5. sırada bulunan 1921 Orduspor arasında bugün Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

Grupta bugün maç daha oynanacak olup, Ankara-Beştepe Spor Salonu’nda, 13.00’te Maliye Voleybol’la Dereköy Kartalspor, 15.00’te Anadolu Şahinspor’la Giresunspor, 17.30’da da Yedidağspor’la TVF Spor Lisesi karşılaşacak.