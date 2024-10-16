Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlendirilen Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı’nın gözetiminde İtfaiye Sahası’nda gerçekleşen U14 seçmelerine 37 futbolcu katıldı. TFF tarafından organizasyon sorumlusu olarak görevlendirilen Teknik Direktör Hüseyin Eğer, tüm kulüplerden U 14’de oynayan isimler talep ettiklerini ve yaklaşık 60 kişilik listeye ilk elemeyi yaparak sayıyı 37’ye kadar düşürdüklerini söyledi. Eğer, milli takım bölge antrenörü Emre Atalı’nın izlediği ikinci seçme sonunda belirlenen isimlerin U 14 Bölge Karmalarında Samsun takımında forma giyeceğini söyledi.

Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı’nın tribünden takip ettiği 4 seanslı maçlar sonunda beğenilen genç yeteneklerin isimleri de daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Şahin’den genç

futbolculara forma

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin milli takım bölge karması seçmesine katılan futbolcuları tebrik etti ve Çorum’dan milli takıma futbolcu göndermek istediklerini belirterek bu konuda hepsinden çok daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

Şahin, tüm futbolculara başarılar diledikten sonra seçmeye katılan tüm sporculara milli takım forması hediye etti.