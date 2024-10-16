Dodurga Kaymakamlığı ve Dodurga Belediyesi tarafından düzenlenen Kurum ve Kuruluşlararası Güz Dönemi Futbol Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

6 takımdan 72 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne olurken, maçları sporcu aileleri de izledi. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Dodurga İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı birinci, Dodurga İlçe Jandarma takımı ikinci, Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Editör: HABER MERKEZİ