Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin önderliğinde Aşiyan Cafe'de gerçekleşen etkinliğe Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, eski ASKF yöneticileri, kulüp temsilcileri ve geçmiş yıllarda farklı branşlarda amatör spor hizmet etmiş isimler katıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin spor emektarlarına katılım sağladıkları için teşekkür etti.

Çorum'da spora uzun yıllar hizmet etmiş hala da etmekte olan spor emektarları ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade eden Şahin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün kapısının emektarlara her zaman açık olduğunu vurgu yaptı.

Etkinlik, Çorum sporu üzerine yapılan koyu sohbetin ardından sona erdi.

Editör: RIFAT KARA