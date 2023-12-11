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Masa Tenisi C grubu Gençler Bölge Şampiyonası'nda takım mücadelelerinin ardından şampiyonanın son gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda erkeklerde Çorum Gençlikspor'dan Ege Bolat Türkiye Şampiyonu olurken, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nden Abdullah Gürbüz ikinci, Ankara'dan Berk Akseli üçüncü, yine Ankara'dan Alim Ziya Soyalan ise dördüncülüğü elde etti.

Kızlarda ise birincilik kürsüsüne Ankara Şafaktepe Spor Kulübü'nden Ela Su Yönter çıkarken, AFAD Spor Kulübü'nden Elizan Başar ikinci, yine Şafaktepe Spor Kulübü'nden Buse Koçak üçüncü, Kastamonu'dan Beyzanur Korkmazer ise dördüncü olarak tamamladı.