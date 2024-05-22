Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve 1 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla Ankara’da düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlısı Bölge Şampiyonası”na Çorum’dan katılan atletlerden ikisi derece yaptı.

22 ilden 320 sporcunun katıldığı bölge şampiyonasında, antrenör Onur Çağan nezaretinde mücadele eden sporculardan Metehan Özünal tüm rakiplerine adeta nal toplattı. 2010 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Metehan Özünal, 80 metreyi 9 saniye 76 salisede koşarak şampiyon oldu. Özünal, aldığı bu derece ile 1 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Özünal, İstanbul’da da birinci olması halinde, 2024 Paris Olimpiyatlarına antrenörü Onur Çağan ile birlikte seyirci olarak katılma hakkı da elde edecek.

MELİS ALVEREN İKİNCİ

Öte yandan, 2013 doğumlu kızlar kategorisinde yarışan Çorumlu atlet Melis Alveren ise 60 metreyi 8 saniye 76 salisede koşarak ikinci oldu.