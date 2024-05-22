Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında ilk kez Robofutbol Turnuvası düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Deneyap Kodlama Eğitimi gençlerinin katılımlarıyla düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri İsmail Şahan ve Ömer Özdemir’in de izlediği turnuva büyük ilgi gördü. Robotlardan kurulu takımların özel olarak hazırlanan oyun alanında maç yaptığı turnuva sonunda, Ege Kurnaz ve Efe Kurnaz’dan oluşan Zega Takımı şampiyon oldu. İkinciliği Yusuf Ömer Tanrıver-Toygar Şen’den oluşan Cogmaw Takımı, üçüncülüğü İbrahim Bedirhan Doğan ve Emrah Efe Zorlu’nun oluşturduğu Venüs Takımı, dördüncülüğü ise Said Taha Ahcı ve Taha Mehmet Semerci’den oluşan Karma Oyuncular takımı kazandı.

Dereceye giren takımlar madalya ile ödüllendirildi.