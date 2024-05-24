Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off yarı final rövanş maçında konuk olacağı Bodrum FK ile tarihinde 6. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda, galibiyetlerde Ahlatcı Çorum FK’nın 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Muğla ekibiyle bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunun 11.haftasında Bodrum’da oynarken, Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazandı. 30.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

İki takım bu sezon ise 1.Lig’de rakip oldu. 7.haftada Bodrum’da oynanan maçı Muğla temsilcisi 2-1 kazanırken, 24.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf bu kez 2-1’lik skorla Ahlatcı Çorum FK oldu.

Normal sezonu play-off hattında tamamlayan iki takım arasında, 20 Mayıs’ta Çorum’da oynanan yarı final ilk maçı 1-1 bitti.