Profesyonel liglerde geçirdiği 12 sezonun 5’inde play-off bileti alan Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar toplamda 12 play-off maçı oynadı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alırken, attığı 15 gole karşılık kalesinde14 gol gördü.
İki kez final oynama başarısı gösteren Ahlatcı Çorum FK, 2014-15 Sezonunda, Eskişehir’de oynanan finalde İstanbulspor’a 3-1 yenilirken, 2018-2019 Sezonunda ise Adana’daki finalde Serik Belediye’yi penaltı atışları sonucu 5-3 yenerek 2.Lig’e yükseldi.
Editör: HABER MERKEZİ