Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselen son takım Bodrum FK oldu.

Normal sezonu 3.sırada tamamlayarak direkt finale yükselen Sakaryaspor’la, play-off 1.turunda Boluspor’u 2-0’la eleyen, yarı finalde ile Çorum FK ile Çorum’da 1-1 berabere kaldıktan sonra Bodrum’da 0-0 biten maçı penaltılar sonucu 5-4 kazanan Bodrum FK, Süper Lig’e çıkma maçında karşılaştı.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan ve Kayseri bölgesi FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen’in yönettiği maçta baştan sona üstün oynayan Bodrum FK, 19.dakikada, savunmadaki büyük hata sonucu Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 44.dakikada, gole giden rakibini son adam olarak düşüren Rotman direkt kırmızı kart görünce Sakaryaspor 10 kişi kaldı.

Sakaryaspor 10 kişi oynamasına rağmen 72.dakikada Dimitrov’un golüyle beraberliği sağladı ve maçı uzatmalara götürmeyi başardı.

15’er dakikalık 2 uzatma devresinin ilk yarısında, henüz 4.dakikada Celustka ile ikinci kez öne geçen Bodrum FK, iki topunun da direkten döndüğü maçta 103.dakikada da Tunahan’la bir gol bulup farkı ikiye çıkarttı. Özellikle son bölümleri gergin geçen maçta Tunahan 105+4.dakikada kırmızı kart görünce iki takım da maçı 10’ar kişi tamamladı.

İkinci uzatma devresinde gol olmayınca 3-1 kazanan Bodrum FK adını Süper Lig’e yazdırırken, Sakaryaspor yeni sezonda da Çorum FK’nın rakiplerinden biri olarak kaldı.