Sezon başında Samsunspor’dan kiralık olarak Çorum FK’ya gelen tecrübeli futbolcu sezonun sona ermesi ile bir sezon formasını giydiği kırmızı siyahlı camiaya veda etti.

Sagat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Sevgili Çorum FK ailesi, sezonun bitmesiyle birlikte benim için aynı zamanda ayrılık vakti yaklaşıyor. Sonunu istediğimiz gibi sonuçlandıramasakta herşeye rağmen inanılmaz bir sezonu geride bırakıyoruz.

Bu süreçte bizi destekleyen taraftarlarımıza, tüm takım arkadaşlarıma, hocalarımıza ve özellikle beni bu camiaya kazandıran ve her zaman desteğini hissettiren Oğuzhan Yalçın başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Çorum FK’ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum, hakkınızı helal edin’ dedi.