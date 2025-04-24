Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara 8 okuldan 40 öğrenci katılım sağladı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda, Yakup Mert Koçak, Eymen Uğur, Sadettin Altuğ Karabıyık ve Yusuf Şahin’li oyuncu grubu ile mücadele eden Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Emirhan Sülük, Latif Eren Bıyıklı, Ömer Sarıkaya ve Rasim Furkan Akca’lı Osmancık Akören Şehit Erok Keskin Ortaokulu ikinci, Alperen Ölmez, Ömer Tuna Kaplan ve Remzi Bertuğ Özdemir’li kadrosu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü, Egemen Yener, Deniz Güngören, Yiğit Mert Ağca ve Poyraz Erdoğan’lı Mecitözü Atatürk Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere madalya, okullara ise kupaları verildi.