Bugün Tokat’ta başlayacak olan final grubu maçlarında Çorum temsilcisi Arena Spor Kulübü Sivas, Amasya ve Samsun temsilcileri ile 2.Lig’e yükselme maçları oynayacak. Dün akşam saatlerinde yapılan teknik toplantının ardından sultanların maç programı belli olurken, Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz Çorum’un önde gelen isimlerinden destek beklediğini söyledi.

Final grubunda tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda grubu birinci sırada tamamlamaları halinde 2.Lig’e yükseleceklerini ifade eden Kuşgöz, “Çorum’u Tokat grubunda en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. En iyi şekilde hazırlandık. Buradan alnımızın akıyla çıkacağımız inancım tam. Bundan sonraki süreçte 2.Lig’e yükselmemiz halinde Çorum’un önde gelen iş insanlarından destek bekliyoruz. Arena Spor Kulübü Çorum’un takımıdır ve yalnız bırakılmamalıdır. Ben inanıyorum Çorum’da voleybola gönül vermiş iş insanlarımız çıktığımız bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyecektir” ifadelerini kullandı.